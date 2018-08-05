Aydın'da yıldırım düşen ağaç alev aldı

Aydın'ın Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti

Aydın'ın Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü.

Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu.

YILDIRIM DÜŞEN ASKER HAYATINI KAYBETTİ



Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden 36 yaşındaki Murat Çolpan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILDI



Çolpan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayaklarında yanıklar olduğu tespit edilen Çolpan'ın yapılan otopside yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da hava astsubay olarak görev yapan evli ve bir çocuk babası Çolpan'ın izne geldiği Denizli'de kayınpederinin tarlasında yonca hasadı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA