Aydın'da kuraklık nedeniyle %100 zam geldi

Dedelerinin vasiyeti üzerine her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan kar hayrı, zirvede kar olmaması nedeniyle yapılamadı.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da yaklaşık 3 asırdan bu yana vasiyet üzerine devam eden kar hayırları bu yıl kuraklık nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

KARA YÜZDE 100 ZAM GELDİ



Bölgedeki kar kuyuları boş kalınca, adeta karaborsaya düşen doğal karın fiyatı yaklaşık yüzde 100 oranında zamlandı. Katır yükü ile satılan karın fiyatı 90 liradan 170 liraya yükseldi.

Köşk ilçesinde yaklaşık 2 asır önce dönemin hayırsever zenginleri tarafından bırakılan ‘Kar vakıfları’ ile asırlardır her yılın Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen kar hayırları bu yıl kuraklıklar nedeniyle tam olarak gerçekleştirilemedi.







YETERSİZ KAR DÜŞÜNCE VASİYETİ YERİNE GETİREMEDİLER



Nesilden nesle vasiyet üzerine devam eden kar hayırlarında dağıtılan karların Aydın ile İzmir ilinin zirvesindeki Hacetdede Dağı Karlık Mevkiinde toplanan karlarla yapıldığını belirten vatandaşlar, geçen yıl bölgeye çok az miktarda kar düşmesi nedeniyle bu yıl dedelerinin vasiyetlerini yerine getiremediklerini belirttiler.







"FARKLI KÖYLERDEN GETİRİLİP DAĞITILDI"



Köşk İlçesi’ne bağlı Ilıdağ eşraflarından İbrahim Kaya’nın torununun torunlarından Halil İbrahim Kaya, “Kaya ailesi olarak belki 200 yıldan bu yana dedelerimizin vasiyeti üzerine katır yükü hesabıyla yazın en sıcak günlerinde vatandaşların serinlemesi için kar hayrı yaparız. Bu vasiyet dedelerimiz tarafından buzdolabının icadından önce yapılmış. Biz teknoloji hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın bu vasiyeti her yıl yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu yıl geçen yılın kurak gitmesi ve kar yağışı olmamasından dolayı dağıtacak kar bulamaz olduk. Bir miktar farklı yörelerden getirip dağıtıldı ama Köşk zirvesindeki dağda bu yıl hiç kar birikmedi.” dedi.





"DEDELERİMİZ SICAK GÜNLERDE DOĞAL KAR DAĞITILMASINI VASİYET ETMİŞ"



Köşk İlçesine bağlı başta Ilıdağ mahallesi olmak üzere pek çok köyde asırlardır yerine getirilen vasiyeti ilk defa duyanların şaşırdığını belirten Ilıdağ eşrafından Halil İbrahim Kaya, “Eskiden buzdolabı olmadığı için insanlar aşırı sıcaklarda kışın yağıp dağların zirvelerinde biriktirilen karlarla serinlermiş. Dağın zirvelerindeki kar kuyularında biriktirilen karlar keçe ve kıl çuvallar içinde getirip yazın sıcağında serin serin tüketilirmiş. Dedelerimiz de herkesin bu karlı serinlikten faydalanması için asırlar önce bazı bahçeleri evlatları arasında kar vakfı olarak ayırıp bu bahçenin mahsulünü işleyen evlatlarının yazın sıcak günlerinde doğal kar dağıtmasını vasiyet etmiş. Biz de atalarımızın vasiyetini yerine getiriyoruz. Bu vasiyeti bizden sonra da çocuklarımız yerine getirecek. Kuraklık nedeniyle bu yıl yerine getiremediğiniz vasiyeti seneye iki yıllık olarak yerine getiriyoruz.” diye konuştu.





Kaynak: Ajanslar