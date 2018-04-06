AYDIN DOĞAN ÇALIŞANLARINA VEDA ETTİ

Aydın Doğan'dan çalışanlarına veda: Bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bugün Demirören Grubu'na satmak üzere anlaştığı şirketlerini ziyaret etti ve çalışanlarıyla vedalaştı.

Doğan, veda ziyaretlerine sabah erken saatlerinde İstanbul/Mecidiyeköy'de bulunan Trump Towers'taki Posta ve Fanatik gazeteleri ile başladı.

T24'ün haberine göre, Doğan burada yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Ama bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onlar ister etsinler, ister etmesinler" dedi.

Doğan ayrıca, 82 yaşında olduğunu, satışla ilgili kararı tek başına değil, kızlarıyla birlikte yaptığı değerlendirmenin ardından aldığını dile getirdi.

Aydın Doğan, daha sonra Bağcılar'da televizyon kanallarının olduğu Doğan Medya Center ile Hürriyet Dünyası'nı ziyaret etti.

Doğan, Hürriyet Dünyası'nda Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ile aralarında Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Murat Yetkin, Taha Akyol ve Yalçın Bayer'in de bulunduğu bazı köşe yazarları ile birim müdürleriyle öğle yemeği yedi.

Doğan Grubu bünyesindeki DHA, Kanal D, CNN Türk, Posta, Hürriyet, Fanatik, YAYSAT ve D Smart'ın 1,1 milyar dolar bedelle Demirören Grubu'na satılmasına ilişkin anlaşma dün imzalandı.

Demirören Grubu, finansal borçlar çıkarıldıktan sonra 890 milyon dolar ödeme yapacak.

Aydın Doğan, kendisi için düzenlenen veda törenini kızları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner ve Begümhan Doğan Faralyalı ile birlikte izledi.

Doğan Medya Center'ın üzerine "Biz Sizi Çok Sevdik" yazılı bir pankart asılırken, Hürriyet Dünyası'nda da Aydın Doğan'ın resminin bir kalbin içine konulduğu bir poster yerleştirildi.



Aydın Doğan'ın çalışanlarına veda etmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Kaynak: BBC