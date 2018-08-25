Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşümün detayları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yaz sezonu sonunda başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntıları belli oldu.

Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi.

ARAÇ GİRİŞİ SINIRLANDIRILACAK

Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak.

''PROJEDEN UMUTLUYUZ''

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak TOKİ'nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Yıl sonunda Ayder’e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, "Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar