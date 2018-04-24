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24 Nisan 2018 12:28 | Son Güncelleme: 24 Nisan 2018 12:31

''Ay yıldızlı bayrağı görmelerine rağmen ateş ettiler"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin karıştığı eylemlere ilişkin davada müştekilerin beyanları alındı

''Ay yıldızlı bayrağı görmelerine rağmen ateş ettiler

Ajanshaber

Etiketler: BayrakPiyade Tugay KomutanlığıFETÖ


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