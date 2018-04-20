Avusturya erken seçim açıklaması yaptı: İzin vermiyoruz

Avusturya Başbakanı Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl göreve gelmeden önce dışişleri bakanıyken bile Türkiye karşıtı bir tutuma sahip olan Avusturya’nın Başbakanı Sebastian Kurz açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını istemediğini sık sık dile getiren Kurz, ORF radyosuna konuştu.

Kurz, “Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye, Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kurz, Avusturya’nın bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacağını da aktardı.

Güncel 17 Nisan 2018 22:18 Erken seçim ne zaman yapılacak? Erken seçim için flaş açıklamalar24 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler konusu Mhp'den gelen çağrıyla yerini ''erken seçim olacak mı?'' ''2018 erken seçim ne zaman olacak?'' sorularına bıraktı

AVUSTURYA'DA BENZER OLAYLAR YİNE OLMUŞTU

Avusturya’da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya’da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.

Türkiye’de yapılan referandum öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda’ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu.Avusturya’da yaklaşık 350.000-500.000 arasında Türk yaşarken Almanya’da 5.000.000 ve Fransa’da da 1.000.000 Türk ikamet ediyor. Hollanda ve İngiltere’de de yaklaşık 500.000 Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor.