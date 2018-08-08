Avusturalya'daki kuraklık tüm kıtayı etkiliyor

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki kuraklık tüm kıtayı etkilemeye başladı. Avustralya'nın en kalabalık eyaleti New South Wales, kuru geçen kış nedeniyle şimdi tamamen kuraklık içinde.

Yetkililer kuraklığın tüm kıtayı etkilemeye başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, eyaletin yüzde 23'ünün yoğun kuraklıktan etkilendiğini bildirdi.

New South Wales Sanayi Bakanı Niall Blair, "Eyalette, çiftçilerimiz ve bölgesel topluluklarımız içinde bir miktar yağmur görmek istemeyen bir kişi bile yok" dedi.

Avustralya Meteoroloji Bürosuna göre, Güney Avustralya ortalama 57 milimetre yağışla ikinci kurak sonbaharını yaşadı. Temmuz ayında New South Wales'da 10 milimetreden daha az yağış kaydedilmiş ve önümüzdeki aylarda normal şartlardan daha fazla kurak geçeceği tahmin ediliyor. New South Wales, Avustralya'nın tarımsal üretiminin yaklaşık dörtte birini karşılıyor.





Kaynak: Ajanslar