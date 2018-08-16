Avusturalya'da bir genç sevgilisini trenin alt itmek istedi

Avustralya'da 19 yaşındaki bir genç, 14 yaşındaki sevgilisini henüz bilinmeyen bir nedenle trenin altına itmeye çalıştı. Olayla ilgili dava sürüyor.

Avustralya'da geçtiğimiz yıl bir tren istasyonunda akılalmaz bir olay yaşandı. Trenin gelmesini bekleyen iki sevgili, sakin bir şekilde otururken bir anda tartışmaya başladı.



İTİŞMEYE BAŞLADILAR



Tartışma giderek büyüdü ve sevgililer itişmeye başladı. 19 Yaşındaki genç, trenin geldiğini görerek sevgilisini trenin geldiği raylara doğru itmek istedi. Karşı taraf direnince de genç başarısız oldu.



DAVASI SÜRÜYOR



Yaşanan tartışma sonrası yakalanan gencin davası hala sürüyor. Aylardır hapise bulunan kişinin davası bugünlerde netlik kazanacak.







Kaynak: Ajanslar