Avukatlık hayali yıllar sonra gerçek oldu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta okurken maddi imkansızlık nedeniyle okulunu bırakan 74 yaşındaki Bostan, af sayesinde 5 yıl önce yeniden döndüğü fakülteyi geçen yıl tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken maddi imkansızlık nedeniyle 1964 yılında eğitimini yarım bırakan ancak af ile 5 yıl önce okula yeniden dönen 74 yaşındaki Osman Bostan, diplomasını alıp stajyer avukatlık yapmanın gururunu yaşıyor.

Çubuk ilçesinde yaşayan Osman Bostan, üniversite sınavıyla aynı dönemde girdiği devlet memurluğu sınavını da kazanınca fakülteyi bıraktıktan sonra bir kamu kurumunda devlet memuru olarak meslek hayatına başladı.

Bostan, memurluktan emekli olduktan sonra, 2012 yılında çıkan aftan faydalanarak çocukluk hayali hukuk fakültesini bitirebilmek için okula yeniden kaydını yaptırdı.

Birinci sınıfta bıraktığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini aradan geçen 48 yıldan sonra yeniden başlayan Bostan geçen yıl da üniversiteden mezun oldu.

"Okuldan ayrıldığım için çok üzülmüştüm"

Osman Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memurluktan emekli olduktan sonra bir müddet serbest çalıştığını, iş hayatını bırakınca af kapsamında fakülteye döndüğünü ve öğrencilik yıllarını yeniden yaşadığını söyledi.

Kendisini tekrar genç gibi hissetmeye başladığını, ilçedeki gençlere de örnek olduğunu ifade eden Bostan, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk zamanlarda yapıp yapamayacağımın tereddütleri vardı ama okula devam ettikçe derslerim iyiye doğru gitti. Yaşıma rağmen kararlılıkla okula devam ettim. Fakültede birlikte okuduğumuz öğrenciler açısında da bu yaşta okumamın itici bir güç olduğuna inanıyorum. Bu özelliğimle hem öğrenciler hem de hocalar tarafından seviliyordum."

"Staj bittikten sonra teklifleri değerlendireceğim"

Bostan, stajyer avukat olmasına rağmen birçok genç avukattan birlikte çalışma teklifi aldığını belirterek, "Şimdiden genç avukatlar, 'Osman amca senin çevren geniş gel birlikte çalışalım.' diyorlar. Staj bittikten sonra artık teklifleri değerlendireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA