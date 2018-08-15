Brunson'ın tahliye talebi reddedildi!

Rahip Brunson'ın avukatının yaptığı tahliye başvurusu reddedildi.

Rahip Brunson'ın avukatının yaptığı tahliye başvurusu reddedildi.

PAPAZ BRUNSON NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Pastör Brunsan 2016'nın Ekim ayında eşiyle birlikte ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan Brunson ve eşi Norine Brunson, 13 gün sonra serbest bırakılmıştı. Pastör Brunson, FETÖ yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı.Basında yer alan haberlerde, Pastör'ün bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirilmişti.

Pastör Brunson,Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada bu kez de "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Pastör Brunson, Ağustos 2017'de bir kez daha tutuklanması isteminin değerlendirildiği duruşmada verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 7 Mayıs 2018'deki duruşmada da tahliye talebi kabul görmedi.

TANIMIYORUM DEDİĞİ FETÖ İMAMİ İLE 293 KEZ MESAJLAŞMIŞ!

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

PAPAZ ANDREW BRUNSON KİMDİR?

Tam adı Pastör Andrew Craig Brunson olan papaz, 1968 yılında doğmuştur. Sırasıyla Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesilerinden mezun oldu.

Norine Brunson ile evli olan Pastör Brunson'un bu evliliğinden Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır.

BRUNSON 2011'DE VURULMUŞTU

Papaz Brunson, 11 Nisan 2011'de Alsancak'taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda sohbet ederken, Manisalı Mehmet Ali Eren tarafından silahla vurulmuştu. Brunson hafif yaralanmıştı. Saldırgan, Brounson'u vurduktan sonra "Vatan haini iki kiliseyi bombalayacağız. Bunun hesabını El Kaide soracak" diye bağırmıştı.

Kaynak: Ajanslar