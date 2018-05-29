Avrupa'nın ikiyüzlü mülteci politikasına tepkiler yağıyor!

Avrupa'nın ikiyüzlü mülteci politikasına, duyarlı insanlar tarafından tepkiler yağıyor.

Avrupa'nın mülteciler kousundaki duyarlı gözüken ancak duyarsızlık içeren mültecipolitikası, Avrupa'nın kendisi tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki zulümden kaçarak Avrupa'ya sığınmaya çalışan mültecilere sırt çeviren Avrupa'nın tutarsız tavrı, Fransa'da gerçekleşen kurtarmaoperasyonu ile yeniden tescillendi.

HOLLANDA'DAN GERÇEĞİ YÜZE VURAN KARİKATÜR

Avrupa'nın bu tavrı, avrtık Avrupalı duyar sahiplerini bile pes ettirme noktasına geldi. Hollandalı aktivist karikatür platformu Cartoon Movements çizerlerinden Tjeerd Royaards, geçtiğimiz günFransa'nın başkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama üzerinden Avrupa'yı eleştirdi.



Çizdiği karikatürde bir yanda Gassama'yı, çocuğu kurtarırken gösterirken, diğer yanda Avrupa sınırlarına çekilen çelik tellerden atlamaya çalışırken gösteriyor. Karikatüre açıklama olarak ise "iyi ve kötü mülteci yazıyor".

AVRUPA'YA ELEŞTİRİ

Tjeerd'in bu karikatürü kısa sürede büyük ilgi çekerken insan hakları ve mülteci savunucusu aktivistler de paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir apartmanın balkonundan sarkan çocuğu kurtaran ve kurtarma anları sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Malili göçmen Gassama'ya cesaretinden ötürü Fransız vatandaşlığı, iş ve cesaret madalyası verilmişti.

Kaynak: ajanslar