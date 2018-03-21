Avrupa'nın depolarındaki doğalgaz rezervleri eridi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildiğini açıkladı

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, 19 Mart itibarıyla Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinden toplam 61,9 milyar metreküplük doğalgaz çekildiği belirtildi.

Söz konusu miktarın, GIE’nin 2011’den bu yana istatistiklerini tuttuğu doğalgaz depolama verilerine göre rekor düzeyde olduğuna işaret edilen açıklamada, soğuk havaların da Avrupa’da henüz sona ermediği anımsatıldı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki rezervlerin düşük seviyede devam etmesi nedeniyle yaz döneminde Rus gazına olan ihtiyacın artacağını savunmuştu.

Gazprom geçen yıl Avrupa ülkelerine bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,8’lik artışla toplam 192,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.