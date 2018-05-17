Avrupalıların kapatmaya çalıştığı kapıyı İzzetbegoviç açtı!

Batı ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'daki vatandaşlarla buluşmasını engellemeye çalışırken, Bakir İzzetbegoviç yeşil ışık yaktı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Avrupa'daki Türklerle buluşmasını engellemeye çalışıyor. Batı ülkelerinin liderlerine Bakir İzzetbegoviç'ten cevap geldi.

"HİÇBİR ZAMAN SORUNUMUZ OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın önünü kesmek için başlattığı çalışmalar sonrası gözünü Bosna Hersek'e çevirdi. Erdoğan, 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türklerle buluşma kararı aldı.

Konuyla ilgili Avrupa basında yer alan farklı görüşleri değerlendiren İzetbegovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'e ve bölgeye yaklaşımı konusunda hiçbir zaman sorunları olmadığını söyledi.

"BATI, TÜRKİYE'YE VE ERDOĞAN'A KARŞI DAHA ANLAYIŞLI OLMALI"

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği - BatıBalkanlar Zirvesine katılan Boşnak lider Bakir İzzetbegoviç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'da aşırı tepki gösterildiğini söyleyen İzetbegovic, "Türkiye, Avrupa adına sorumluluk alırken, aynı zamanda ekonomik anlamda gelişiyor. Avrupalılar, Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olmalı." diye konuştu

Kaynak: Ajanslar