"Avrupalılar Erdoğan'ın elinde fare oldular"

İtalyan La Repubblica gazetesi Brüksel'in Erdoğan'ın elinde fare haline geldiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Zirvesi'nde Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya gelmişti.Erdoğan, bu görüşmenin ardından Ankara'da Suriye konulu bir zirve düzenlendi. Dünyanın yakından takip ettiği 3'lü zirvede bir araya gelen liderler, Suriye konusunda büyük ölçüde mutabakata vardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Varna ve Ankara zirvelerine katılarak Avrupa'da ve Orta Doğu'da ağırlığını ortaya koyması, İtalyan basınının dikkatini çekti.

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR



Ülkenin önde gazetelerinden La Repubblica'da, Massimo Riva'nın imzasıyla "AB ile Türkiye'den hangisi kedi hangisi fare?" başlıklı bir analiz yayınlandı. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede attığı kritik adımlara dikkat çekilerek Türkiye'nin günden güne elini güçlendirdiği vurgulandı.

AVRUPALILAR ERDOĞAN'IN ELİNDE FARE OLDU

Avrupa Birliği'nin mülteci anlaşması dahilinde Türkiye'ye vereceği paraya yeşil ışık yakmasının Erdoğan'ı daha da güçlendirdiğini ifade eden İtalyan gazeteci, Avrupalı liderlerin gerçeğin farkına varmasını beklediğini yazdı. Brüksel'in Erdoğan'ın elinde fare haline geldiğinin belirtildiği yazının devamında, AB'nin dış politikasını yeniden düzenlemesi gerektiği istendi.

Dünya 02 Nisan 2018 12:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya hamlesi Yunanlıları çıldırttıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti ve ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunması Yunan basınında geniş yer buldu.

Kaynak: Ajanslar