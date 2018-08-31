Avrupalılar da yaz-kış saati uygulamasını kaldırıyor

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker tarafından yapılan açıklamalara göre milyonlarca Avrupalının yaz kış saati uygulamasını kullanmak istememesi sebebiyle uygulama kaldırılacak.

Avrupa Komisyonu tarafından geçen ay başlatılan bir kamuoyu yoklamasında % 80'inden fazla kişi uygulamanın kaldırılmasını destekleyeceklerini söylemişti.

'HALK BUNU İSTİYOR'

AB yaz saati yönetmeliğinin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak AvrupaParlamentosu tarafından başlatılan büyük istişarede 4.6 milyondan fazla insan yer almıştı.

'Yaz-Kış saat uygulanması' devam etsin mi, kaldırılsın mı?' anketine katılan Avrupalılar, uygulanmanın kaldırılması yönünde görüş belirtmesinin ardından Alman haber kanalı ZDF'e açıklama yapan Juncker, "Halk bunu istiyor, bu yüzden yapacağız." dedi.

TALEP SONRASI DEĞERLENDİRİLDİ

İstişareler, Avrupa Parlamentosu'ndan Mart ve Ekim ayları arasında saatlerin bir saat ileri alınmasının on yıllardır süren uygulamasına rağmen, yaz dönemi düzenlemelerinin "kapsamlı bir değerlendirmesi" için gelen bir talep sonrasında gerçekleştirildi.

Finlandiya, Litvanya, İsveç veya Polonya gibi birçok ülke, uzun ve karanlık kışları nedeniyle Avrupa Birliği'ni gün ışığından yararlanma zamanını kaldırması için etkin bir şekilde çaba harcayacaklarını söylediler.

Kaynak: Ajanslar