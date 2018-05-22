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22 Mayıs 2018 21:02 | Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018 21:05

Avrupa'da şike şoku! Yer yerinden oynadı: 50 gözaltı

Ukrayna'da 35 takımın geçtiği şike soruşturmasında yer yerinden oynadı! 50'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Avrupa'da şike şoku! Yer yerinden oynadı: 50 gözaltı

Ukrayna liglerinde oynanan maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla 35 kulüp hakkında araştırma başlatıldı.

Ukrayna polisi, açılan soruşturma üzerine dokuz farklı bölgede 50'den fazla arama gerçekleştirdi. 35 takımın suçlandığı ve yaklaşık 50'ye yakın gözaltının alındığı olayda, Asya merkezli bahis şirketlerinin olaya dahil olduğu belirtildi.

 

Pogba bu defa Manchester United forması değil ihram girdi!Dini22 Mayıs 2018 19:28Pogba bu defa Manchester United forması değil ihram girdi!Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Fransız yıldız Paul Pogba, umreye gitti.

 


İddaya göre Asya merkezli bahis şirketleri adına olaya karışanların 35 maçın sonucunu etkilemeye yönelik şike ve şike teşebbüsünde bulundu. Henüz adı geçen takımlar açıklanmazken.

Etiketler: Şike


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