Avrupa'da Afrikada'dan gelen sıcak haca dalgası kasıp kavuruyor

Avrupa’yı etkisi altına alan Afrika sıcakları, birçok ülkeyi bunaltmayı sürdürüyor. Bazı ülkelerde sıcaklıklar yer yer 50 dereceyi buldu.

Aşırı sıcaklar Avrupa'yı etksi altına aldı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının sardığı İspanya ve Portekiz'de termometreler 47.4 dereceyi buldu. Avrupa adeta kaynama noktasına geldi.





SOĞUK ÜLKELER SICAKTAN BUNALDI



Aşırı sıcaktan İspanya’da 3 kişi öldü, Portekiz’de 46 derece ile ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı 47.4 dereceye oldukça yaklaşıldı.

Avrupa’nın kuzeyindeki Hollanda’da sıcak hava nedeniyle bazı bölgelerde asfaltın eridiği aktarıldı. Portekiz ve İspanya’da hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceyi geçtiği belirtiliyor.



EN ‘SOĞUKLAR’ BİLE SICAKTAN BUNALDI



Avrupa’yı kavuran sıcağı en net şekilde, kıtanın ‘en soğuk’ ülkelerinde çekilen üstteki ve yandaki fotoğraf gösteriyor.





İsviçre’de sıcaktan bunalanlar atlarıyla göl sularında serinlemeye çalışırken, Finlandiya’da ise ‘klimalı’ bir markette yere yaydıkları minderler üzerinde ‘scaktan korunmaya’ çalışanlar görülüyor.



Kaynak: ajanslar