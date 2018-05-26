"Avrupa'da 3 kupayı da kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gelecek sezon planlamaları hakkında camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park Stadı'nda düzenlenen iftar yemeğinin ardından basın mensuplarıyla buluşan Başkan Orman hayallerini üç finalin süslediğini söyledi. Bir gün Beşiktaş'ın Avrupa Kupası kazanması dileğini her fırsatta dile getiren siyah-beyazlıların başkanı hedef büyüttü.

HAYALİMİ AVRUPA'DA KUPALAR SÜSLÜYOR

Gelecek sezon Beşiktaş'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi Finali'nin Bakü'de yapılacağını hatırlatan Orman, "Azerbaycan'da şampiyonluğa ulaşırsak kendi stadımız Vodafone Park'ta düzenlenecek Süper Kupa Finali'ne çıkmaya hak kazanacağız. Bu iki final hayallerimi süslüyor. Hatta İstanbul'da yapılacağı açıklanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Beşiktaş'ı görebiliriz, neden olmasın?" diyerek yakın gelecekte çok büyük başarıları hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: ajanslar