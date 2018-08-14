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14 Ağustos 2018 14:10 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 14:23

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye destek!

AP Türkiye Forumu, yayımladığı açıklamada AB, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru olduğu dile getirildi.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye destek!

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı  Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının  gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti. 

GERGİNLİK ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR

Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan  yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik  gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

KARAR GAYRİMEŞRU VE DTÖ KURALLARINA AYKIRI

Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik  gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ  kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına  olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan  demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de  çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek  için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.


Kaynak: Ajanslar

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