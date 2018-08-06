Avrupa Ligi ve Devler Ligi kuraları çekildi

9 senedir süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nın Benfica'yı elemesi durumunda hangi takımla karşılaşacağı açıklandı.

9 senedir süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nın Benfica'yı elemesi durumunda hangi takımla karşılaşacağı açıklandı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE OLACAK



Sarı-lacivertliler play-off turuna kalırsa PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş maçları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk maçını Kadıköy'de oynayacak.

NORDSJAELLAND-PARTİZAN EŞLEŞMESİNİN GALİBİ



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen Beşiktaş ise Avusturya takımı LASK Linz'i elemesi halinde Nordsjaelland - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Burnley'i elerse play-off turunda Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.