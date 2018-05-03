Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyük gurur!
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 4. gününde Elif Jale, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verdi.
İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI
Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.
Kaynak: Ajanslar