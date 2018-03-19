Avrupa borsalarında bugün
Avrupa borsaları düşüşte
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 377,01 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,23 düşüşle 12.361,43 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 7.310,05 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 5.262,89 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalışla 22.868,93 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 9.738,40 puanda seyrediyor.
Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında yer alacağını belirterek, bugün Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.