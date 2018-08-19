Avrasya Tüneli'nde şüpheli araç alarmı!

Tünel çift yönlü trafiğe kapatılırken polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi.

Alınan haberlere göre Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenilmişti. Ancak şüpheli paket ihbarının asılsız olduğu bildirildi.

Tünel çift yönlü trafiğe kapatılırken polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.

Kaynak: Ajanslar