AVM'lerde dolarla kiraya tepki: Kepenk kapattılar

İstanbul'daki bulunan bazı AVM'lerde bulunan mağazalar kiraların dolarla istenmesine tepki nedeniyle öğlene kadar kapatıldı.

İstanbul'daki bazı AVM'lerde bulunan mağazalarda bugün dolarla kiraya tepki gösterildi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kiranın dolar üzerinden ödenmesine karşı tepkili olan bazı mağaza sahipleri öğlen saatlerine kadar kepenklerini indirdi.

İstanbul'un çeşitli semtlerindeki alışveriş merkezinde kepenkleri inmiş mağazaları gören vatandaşlar durum karşısında şaşkına döndü.

Çalışanlar ise mağaza önlerinde bekledi. Mağazaların öğleden sonra açılacağı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar