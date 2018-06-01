Avlu dizisinin artan reytingi ve bitmeyen şiddet sahneleri!

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu artan reyting grafiği ve içerdiği şiddet sahneleriyle dikkat çekiyor.

Star TV'de perşembe günü izleyiciyle buluşan Avlu dizisi son haftalarda reytinglerde artan performansıyla dikkat çekerken, dizi dün geceyi birinci bitirmeyi başardı. Senaristliğini Ahmet Yurdakul'un yaptığı dizi; Deniz adında bir kadının hapishaneye düşmesini ve hapishanedeki tehlikeli karakterlerle olan mücadelesini anlatıyor. Son bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen Avlu, Deniz'in kızı Ecem'i kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük acıyla dikkat çekti. Genel olarak yoğun şiddet sahneleriyle adından söz ettiren dizi geçen bölümde Deniz'in kızının ölüm sahnesi ise birçok tepkiyi beraberinde getirdi. Ecem evde yalnızken takıntılı erkek arkadaşı Alp tarafından öldürülme sahnesinde, Alp'in Ecem'e söylediği; "Senin canını benden başka birinin almasına izin veremezdim" sözleri soru işareti oluşturdu. Sayısız kadın çevresindeki erkekler tarafından katledilirken, reyting uğruna böyle sahnelerin televizyon ekranlarında yansıtılması şiddeti toplum düzeyinde normalleştirilmesine katkı sağladığı inkar edilemez bir gerçek.

Kaynak: AjansHaber