Avlu dizisine şok tahliye!

Avlu dizisinin hapishane sahnelerinin çekildiği Sancaktepe’deki sete tahliye kararı çıktı.

Merpa Yapı Malzemeleri şirketi Sancaktepe’deki 550 metrekaresi kapalı, 1795 metrekaresi açık olan alanı 5 yıl önce Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne kiraladı. Avlu dizisinin yapım şirketi Limon Film de 23 Ekim 2017’de Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketinden söz konusu araziyi kiraladı. Cezaevi sahnelerinin çekilebilmesi için hapishane dekorunun kurulduğu alana 4 ayda 1 milyon 800 bin TL harcandı. Kira bedelinin yanı sıra harcanan elektrik ve su bedelleri de Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne ödendi. Ancak 4 Mayıs 2018’de dizi setine İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nden icra memurları gelerek tahliye kararı olduğunu bildirdiler.

CEZAEVİ DEKORU TAHLİYE EDİLECEK

Limon Film’in avukatları da İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’ne giderek maddi zararlarının büyük olacağını söyleyip tahliye işleminin durdurulmasını istedi. İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme tahliyenin devamına karar verdi.

Kaynak: ajanslar