Avlu 7 Bölüm İzle - 8. bölüm fragmanı ile Alp yeni bölümde bambaşka birine dönüşüyor!

Fenomen dizinin yayınlanmasının ardından Avlu 7 Bölüm izle aratması internette sıkça yapılıyor. Avlu 8 bölüm fragmanı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Star TV'nin kısa sürede sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Avlu dizisiyle ilgili yapılan aramaların başında Avlu 7 bölüm izle aratması yer alıyor. Yeni bölümde Alp'in gerçek yüzünü gören Ecem büyük bir şok yaşadı. Avustralya dizisi Wentworth’un yasal uyarlaması olan Avlu’nun yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kitledi. Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Kenan Ece, Ceren Moray, Nursel Köse, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur gibi önemli isimler yer alıyor. Avlu yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizin devamında.

AVLU 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu, yeni bölümü ile Perşembe günü 20:00’de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümün ardından izleyiciler Avlu 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Avlu’nun yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

AVLU 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ecem’in tanık olduğu olay başını büyük belaya sokmuş, Alp’i bambaşka birine dönüştürmüştür. Ecem onunla nasıl başa çıkacağını bilememektedir. Üstelik başa çıkması gereken tek kişi Alp de değildir... Kudret, gözünü karartmış bir halde etrafına dehşet saçmaya başlayıp tüm gözleri tekrar üstüne toplamıştır. Cezaevinde ise tatlı bir anneler günü telaşı devam eder…

AVLU OYUNCULARI

Yapımcı: Limon Film

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular: Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Rüçhan Çalışkur, Şebnem Dönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Barut, Onuryay Evrentan Atasalihi, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Hülya Şen, Billur Yılmaz, Çiğdem Benli, Sinan Pekinton, Aytaç Arman, Berna Eker, Saniye Semra, Ece Aksel , HüseyinTurunç, Ilgaz Küren, Merve Atılmış , Didem Hayta, Görkem Mertsöz, Melis Cingöz, Denizcan Aktaş

Kaynak: AjansHaber