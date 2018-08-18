Avcılar'da korkutan yangın

İstanbul Avcılar'da işçiler içerideyken çıkan yangın, çevre illerdeki itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Avcılar'da tekstil fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın bir anlık paniğe neden oldu. Yangın esnasında içeride işçilerin olduğu belirlendi. Alevleri fark edip dışarıya koşan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yoğun bir çaba ile bir saatte yangını kontrol altına aldı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: Ajanslar