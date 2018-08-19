Avcılar'da eşini öldüren adam intihar etti

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde evinde karısını silahla öldüren adam daha sonra intihar etti.

Avcılar'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti.

TARTIŞMA ÇIKTI ÖNCE EŞİNİ VURDU

Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Ajanslar