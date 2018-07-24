Avcılar'da bir evin içinden 25 dinamit çıktı

İstanbul Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanslar