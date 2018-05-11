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11 Mayıs 2018 19:44 | Son Güncelleme: 11 Mayıs 2018 19:46

Avcı: "Arda'nın ömür boyu arkasındayız"

Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, 16 maç ceza alan Arda Turan'ın arkasında olduklarını söyledi.

Avcı: Arda'nın ömür boyu arkasındayız

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'la karşılacak.

Mücadele öncesi teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklmalarda bulundu. Avcı hafta içi TFF tarafından 16 maçla cezalandırılan Arda Turan'ın Başakşehir ailesi olarak arkasında olacaklarını söyledi.

"HAYATININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"
Avcı, ömrü boyunca Arda'nın destekçisi olacağını belirtti ve "Arda'nın cezasıyla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum ama benim elimde büyümüş, hayatının sonuna kadar arkasında olacağım birisi. Sonuna kadar yanındayız ve arkasındayız.'' dedi.

Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldıSpor11 Mayıs 2018 18:37Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldıMedipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı.

 

Etiketler: Arda Turan


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