Av yasağı ne zaman sona erecek? 2018 av sezonu ne zaman bitiyor?

Av yasağı ne zaman sona erecek sorusu insanlar tarafından dikkat çekiyor. 2018 av sezonu ne zaman bitiyor? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Küresel ısınmanın yarattığı etkiyle balıkların üreme ve gelişmelerinde de sıkıntılar giderek artmaktadır. Sorunların giderek artmasındaki en büyük etkiler arasında kaçak avlanma ve küresel ısınma gelmektedir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan balık popülasyonu açısında oldukça zengindir. Bu sebeple balıkçılık zengin balık popülasyonu sebebiyle ülkemizdeki önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Ülkemizde zengin balık popülasyonunu sekteye uğratmamak için yılın belli zaman dilimleri arasında avlanmaya izin verilmektedir. Balık avcılığı yapan insanlar şimdi Av yasağı ne zaman sona erecek sorusunun yanıtına merakla cevap bekliyor. Balıkların üremesi ve gelişimi açısında bu çok önemlidir. Peki 2018 av sezonu ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde.

AV YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ülkemizde balıkçılık deniz kıyısında yaşamını sürdüren ve bu yolla geçimini sağlayan insanlar için oldukça önemlidir. Küresel ısınmanın artmasıyla balık üreme ve gelişmesinde de çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple ülkemizde belli zaman dilimleri arasında avlanmaya izin verilmektedir. Peki avcıların merakla beklediği av yasağı ne zaman sona erecek?

2018 AV SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Özkaya konuyla ilgili açıklamada bulundu. Özkaya, "Denizlerde genel av yasağı 15 Nisan'da başlayacak. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar." şeklinde konuştu. Av yasağı bu yıl Eylül ayında sona erecek.

AV DÖNEMİ HARİCİNDE AVLANMAMAK GEREKİYOR

Av dönemi haricinde avlanan veya av ve yaban hayvanlarını rahatsız edici faaliyetler de bulunanlar idari işlemlere maruz kalacaklarını unutmamalı, en önemlisi de tabiata verecekleri telafisi mümkün olmayan zararlar konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıdırlar” şeklinde uyarıda bulunuldu.





ÜRÜNLERİ KORUMA BELGESİ AVCILIKTA KULLANILMAZ



Açıklamada ayrıca, “Bağ ve bahçeleriyle ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silah taşıma ve bulundurmak istemeleri halinde Şube Müdürlüklerimizden, istenilen evrakları tamamladıkları halde ürünlerini korumak maksatlı belge düzenlenecektir. Ancak bu belge koruma maksatlı olduğundan, avcılık amacı ile kullanılamaz. 2018-2019 Av Dönemi, Merkez Av Komisyonu tarafından İl Av Komisyonlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AjansHaber