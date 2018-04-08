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08 Nisan 2018 18:12 | Son Güncelleme: 08 Nisan 2018 18:15

Av tüfeğiyle oynayan çocuk kuzenini vurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 10 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzeninin kazara ölümüne neden oldu.

Av tüfeğiyle oynayan çocuk kuzenini vurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle oynayan Ş.B. şakalaştığı amcasının oğlu Kemal B'yi av tüfeğiyle kazara vurdu.

Silah sesini duyan çocukların yakınları,112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Osmaniye'den ailesiyle misafirliğe geldiği öğrenilen Kemal B'nin cenazesi, otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: gaziantep


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