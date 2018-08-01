Av tüfeği ile oynayan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucunda 15 yaşındaki O.D. kasığından vurularak ağır yaralandı. İlk olarak 112 ekiplerine haber veren köylüler, O.D.'nin kasığına tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olan O.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar