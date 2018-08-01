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01 Ağustos 2018 20:17 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018 20:29

Av tüfeği ile oynayan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı.

Av tüfeği ile oynayan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucunda 15 yaşındaki O.D. kasığından vurularak ağır yaralandı. İlk olarak 112 ekiplerine haber veren köylüler, O.D.'nin kasığına tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olan O.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

 

 

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kayseri


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