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Audi hayali gerçek yaptı!

Audi hayali gerçek yaptı!

Audi, PlayStation 4'teki Gran Turismo oyunu için "Audi e-tron Vision Gran Turismo" adında özel bir yarış aracı tasarlamıştı. Bu araç sanal dünyadan gerçek dünyaya transfer oldu. Alman otomobil üreticisi e-tron Vision Gran Turismo modelini hayata geçirdi.
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Otomobil 14 Nisan 2018 - 16:44

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