Atletizm Milli Takımı antrenörü Tunç hayatını kaybetti

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç, Erzurum'da Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Erzurum'da kampta bulunan Tunç, Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaştı.

Odasının duvarına vurarak yardım isteyen Tunç, sporcu ve diğer antrenörler tarafından otelin lobi kısmına götürüldü.

Otele gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki antrenör, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kim Kimdir 21 Temmuz 2018 22:49 İbrahim Tunç kimdir? Kaç yaşında, nereli?Erzurum'da kampta bulunan Tunç, Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaştı. Hayatını kaybeden İbrahim Tunç kimdir sorusunu Ajanshaber cevapladı.

DAMAR GENİŞLEMESİ VARDI

Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç'un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA