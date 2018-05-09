At'la Terapi Merkezi'nin 7.'sini Elazığ'da!

TJK, engelli çocukların terapi görmesi için hizmet aldığı terapi merkezlerinin 7.'sini Elazığ'da açtı.

Türkiye Jokey Kulübü’nün önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve engelli çocukların tedavisinde destekleyici bir terapi yöntemi olarak hayata geçen At’la Terapi Merkezleri’nin 7.’sini İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Adana ve Şanlıurfa’dan sonra Elazığ Hipodromu’nda Engelliler Haftasında hizmete açtı.

3000'DEN FAZLA ÇOCUK YARARLANDI

“Engelleri At’la Terapi ile aşalım” sloganı ile 2015 yılında ücretsiz olarak hizmete açılan At’la Terapi Merkezleri’nde bugüne kadar 3000’in üzerinde çocuğa uzmanlar eşliğinde atla terapi seansları yapıldı. Merkezlerde, özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman terapistler eşliğinde uygulanan terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Doktor raporuyla At’la terapi yapılmasına izin verilen tüm engelli çocukların faydalanabileceği bu yöntem; atın klasik metodolojisi üzerine kurulu hareketini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek kişiye özel destekleyici bir terapi yöntemi olarak uygulanıyor.

ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DE KATILDI

TJK Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Elazığ Vali Yardımcıları Mustafa Gül, Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Tarım Müdürü Turan Karahan ve İl Protokolü’nün yanı sıra, TJK Genel Sekreteri Sadettin Atığ, Genel Sayman Adil Mert Kaya, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın, Genel Müdür Yardımcıları Burak Konuk, Mustafa Zıypak, TJK Asli Üyeleri, Elazığ’daki dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya mensupları ile engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZA FAYDALI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

TJK Genel Sekreteri Sadettin Atığ yaptığı açılış konuşmasında; "Kulübümüzün 7. Atla Terapi Merkezi’ni Elazığlı kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, engelleri hep birlikte aşabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Türkiye Jokey Kulübü olarak bizler de, hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyileştirici güce sahip bu alternatif terapi yöntemini, Türkiye’de yaygınlaştırmak ve engelli çocuklarımıza faydalı olmasını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. İlk olarak İstanbul, daha sonra Diyarbakır, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Adana’da açtığımız ve bugün burada Elazığ’da hizmete giren At’la Terapi Merkezleri’ni Türkiye genelindeki bütün hipodromlarımıza hızla taşımak ve faaliyetlerini arttırarak sürdürmek istiyoruz. İnanıyorum ki, ücretsiz olarak sunduğumuz bu alternatif terapi yöntemiyle, Elazığ’da da hem ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hem de ailelerine umut olacağız. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu adına, At’la Terapi Merkezlerimiz’de büyük bir şefkat ve istekle çalışan arkadaşlarıma ve bu projeye gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HİPODROM SADECE YARIŞ İZLENİLEN BİR ALAN DEĞİL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Elazığ İl Tarım Müdürü Turan Karahan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında At’la Terapi Merkezi’nin önemini vurgulayarak, atla terapi hizmetinden engelli çocuklar ile birlikte okullarda okuyan çocuklarında faydalanabileceğini söyledi. Hipodromların sadece yarış izlenilen alanlar olmadığını aynı zamanda insanların sosyal faaliyetlerde bulunarak sosyalleşebileceği yerler olduğuna değindi.

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül’de açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Gül yapmış olduğu konuşmasında; Elazığ Hipodromu’nun bölgeye olan ekonomik etkisine değinerek, açılan At’la Terapi Merkezi’nin maddi katkısından ziyade, sosyal anlamda engelli çocukların rehabilite edilmesi anlamında ciddi önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye Jokey Kulübü’ne teşekkür etti.

Kaynak: Ajanslar