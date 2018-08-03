Atiker Konyaspor Eto'o ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Yeşil beyazlı kulüp ara transfer döneminde, Antalyaspor’da forma giyen Eto’o’yu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Atiker Konyaspor’da başarılı bir performans sergileyen Eto’o’nun sözleşmesinin, ücretinin yüksek olmasından dolayı feshedildiği öğrenildi. Yeşil beyazlı yönetimin, Eto’o ile yüksek ücreti nedeniyle görüşme yapıldığı ve indirim söz konusu olmayınca karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Eto’o’nun tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

TFF kayıtlarına göre Eto’o’nun sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona eriyordu.

KONYASPOR'DAN YAPIAN RESMİ AÇIKLAMA

İşte Konyaspor’dan yapılan resmi açıklama…

Profesyonel futbolcumuz Samuel Eto'o ile bir süreden beri yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Futbolcumuz Eto'o Atiker Konyaspor'umuza her anlamda önemli katkılar sağlamış takımımızda forma giydiği süre içinde hem antrenmanlarda hem de maçlarda kulübümüz adına maksimum düzeyde çaba göstermiştir.

Samuel Eto'o'ya kulübümüze katkıları ve hizmetleri için camiamız adına teşekkür ediyor, karşılıklı olarak sıcak ve samimi duygular içinde gerçekleşen veda sonrasında, gelecekteki hayatının kendisine güzellikler, mutluluklar ve başarı getirmesini diliyoruz.

Kaynak: Ajanslar