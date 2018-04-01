Atatürk'ün Edremit'te kaldığı ev kültür merkezi olacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine ikinci kez geldiği 14 Nisan 1934'te konakladığı bina belediye tarafından restore ediliyor.

Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde yıllardır metruk vaziyette duran iki katlı tarihi binanın mülkiyeti, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın girişimleri sonucu kamulaştırma yoluyla 2016 yılında belediyeye geçti.

Edremit Belediyesi, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından tarihi yapının restorasyon çalışmalarına başladı.

İlçe Belediye Başkanı Kamil Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi yapının "Atatürk Evi Kültür Merkezi" adıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına yakışır şekilde aslına uygun olarak yeniden ilçeye kazandırılacağını söyledi.

Binanın daha önce Edremit'te zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Sezai Arkök ve ailesine ait olduğu bilgisini veren Saka, "Büyük Önder, Edremit'e ikinci gelişinde bu evde kalmış. Daha sonra bu ev değişik kişiler tarafından satın alınmış. Aile zeytin ve zeytinyağının, tarımsal ürünlerin getirisinin düşmesinden sonra bu tür yerleri elinden çıkarmış. Bina en son burada çıkan bir yangından sonra kullanılamaz halde, atıl vaziyette duruyordu." diye konuştu.

Saka, Atatürk'ün anılarının saklı olduğu ve birçok fotoğrafının bulunduğu evin bu şekilde olmasının içlerini acıttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onun için de bu evi istimlak ve takas yoluyla belediye mülkü haline getirdik. Daha sonra hazırlattığımız restorasyon projelerini Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunduk. Kurulun onayıyla da projesi hazırlanmış oldu. Hazırladığımız ihale dosyası neticesiyle ihaleye çıkartılarak restorasyon inşaatını başlatmış olduk. Restorasyonun tamamlanmasının ardından bahçeli iki katlı bina bir kültür merkezi olarak hizmet verecek. 10 Kasım'da burayı açmayı planlıyoruz. Edremit'e, Edremitlilere yakışır bir hale getirerek, halkın Atatürk'e olan saygısını göstermiş olacağız."