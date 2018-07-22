Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Safiye İnci mahkeme tarafından tutuklandı.

Atatürk’e hakaret eden ve Ankara’da gözaltına alınan Safiye İnci, 5186 Sayılı Yasa’ya muhalefet ederek Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kadın mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

PROVOKATÖR TUTUKLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnci'nin adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: Ajanslar