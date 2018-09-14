Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yeni gelişme
Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği görüntüler sebebiyle hakkında dava açılan Safiye İnci, hakim karşısına çıktı. Mahkeme İnci’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret içeren video çeken Safiye İnci, isimli kadının videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki gösterilmişti.
Olayın ardından Safiye İnci, 'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Mahkemenin verdiği ara kararda Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak: Ajanslar