Safiye İnce kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Atatürk'e ne dedi?

Atatürk'e hakaret videosuyla gündeme gelen kişiyle ilgili Safiye İnce kimdir sorusu merak ediliyor. Safiye İnci kaç yaşında, nereli ve Atatürk'e ne dedi sorularının cevabı Ajanshaber.com'da.

Safiye İnci Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaştı. Videoyu gören vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinde büyük tepki gösterdi. Yaşanan bu skandal olayın ardından insanlar Safiye İnci kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Safiye İnci nereli, kaç yaşında soruları da merak edildi. İnternette büyük tepki toplayan İnci Twitter, Facebook ve Instagram'da çok konuşulan bir isim oldu. Olayı bilmeyen insanlar Safiye İnci Atatürk'e ne dedi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

SAFİYE İNCİ KİMDİR?

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edip videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medyada büyük tepki topladı. İnsan bu skandal olayın ardından internette Safiye İnci kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Olay büyük infiale neden oldu. Videonun yayınlamasından sonra yüzlerce kişi Safiye İnci'yi protesto ederek tutuklanmasını istedi.

Safiye İnci adındaki bir kişi, Anıtkabir'in önünde büyük önder Atatürk'e hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında daha önce de gerek televizyonlar da gerekse bu olay gibi birçok münferit hadise yaşandığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü hızla harekete geçerek Savcılıkla birlikte sanıklar hakkında işlem yaptığı öğrenildi. Safiye İnci hakkında savcılığın ve polisin harekete geçmesi için sosyal medyada çok sayıda mesaj gönderildi.

TWİTTER'DA HASTHAG OLUŞTURULDU

Anıtkabir'in önünde çektiği video ile Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, sosyal medyada büyük tepki aldı. Twitter'da binlerce mesaj atarak İnci'nin tutuklanmasını isteyen vatandaşlar SafiyeinciTutuklansın başlığı ile protestolarını paylaştı.

SAFİYE İNCİ ATATÜRK'E NE DEDİ?

Safiye İnci isimli kadının videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği görülüyor.

Safiye İnci videoda, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk’ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye’yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip’in **** bile olamaz” ifadeleri kullanılıyor.

ÖZÜR DİLEDİ



Bir süre sonra İnci tarafından ikinci bir video sosyal medyaya düştü. Bu videoda ise İnci videoyu bir kişiye tepki nedeniyle çektiğini onun da videoyu yayınladığını söyleyerek özür diledi.

Kaynak: AjansHaber