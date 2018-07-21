Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden İnci hakkında yakalama kararı çıkardı.

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kim Kimdir 21 Temmuz 2018 11:32 Safiye İnce kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Atatürk'e ne dedi?Atatürk'e hakaret videosuyla gündeme gelen kişiyle ilgili Safiye İnce kimdir sorusu merak ediliyor.

ATATÜRK'E ANITKABİR'DE VİDEO ÇEKEREK HAKARET ETMİŞTİ

İnci, Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden İnci, “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” dedi.

Kaynak: Ajanslar