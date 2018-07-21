Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Safiye İnci bu paylaşımı sonrası gözaltına Ankara'da gözaltına alındı.

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer aldığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosunun soruşturma başlattığı Safiye İnce, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı. Adli tahkikatın devam devam ettiği belirtildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anıtkabir'de çekilen bu provokasyon videosu hakkında soruşturma başlattı ardından da videoyu çeken S.İ. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Söz konusu kadının sosyal medya hesapları inceleme altına alınırken başsavcılıktan yapılan açıklamada kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: Ajanslar