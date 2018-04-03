Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

Sarık takıp cübbe giyen kişiyi gören kadın, akıllı telefonundan 2596 sayılı Kanun'u bağıra bağıra okuyarak suç işlendiğini söyledi.

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için havaalanına giden yolcu çirkin saldırıyla karşı karşıya kaldı.

KANUNU OKUDU

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.

HERKES RAHATSIZ OLDU

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.

PROVOKATÖR AMACINA ULAŞAMADI

Bu sırada sarıklı vatandaş sakinliğini koruyarak, kadına sakin bir dille "Terbiyesizlik yapmayın" uyarısında bulundu.

Etrafta çocukların ve yaşlıların olduğunu, herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, kadını terbiyeye davet eden sarıklı vatandaş, tüm çabalarına rağmen kadının küstah tavırlarının önüne geçemedi.

Kaynak: Ajanslar