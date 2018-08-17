Bayram tatili Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

TATİLE CUMA GÜNÜNDEN ÇIKTILAR

Kurban Bayramı tatiline cuma gününden çıkmak isteyenler, Atatürk Havalimanı'nın yolunu tuttu.

Vatandaşların mesai bitimiyle havalimanına akın etmesiyle, limanın girişinde ve kontuarlarda kuyruklar oluştu.

Güncel 17 Ağustos 2018 10:17 Bayram öncesi tüm biletler tükendi!Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan tarafından yapılan açıklamaya göre bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendi.

Hava yolu firmaları, yolcuların talebini karşılamak için özellikle tatil yörelerine olan seferleri arttırmıştı.

Kaynak: AA