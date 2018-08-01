Atatürk Havalimanı'nda 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir yolcudan şüphelenen polis ekipleri şüphelinin valizini araması üzerine yolcunun valizinin içinde 6 kilo kokain ele geçirdi.
Atatürk Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Polis ekipleri Sao Paulo'dan gelen bir yolcudan şüphelendi.
ZANLI TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi durdurarak risk analiz odasında üst ve bagaj araması yaptı. Valizinde havlularla zulalanmış 6 kilo 957 gram kokain çıkan Y.C gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sona adliyeye sevk edilen zanlı adliyeden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Ajanslar