Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?

Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul'daki Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de ilk etabının açılması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Yeni Havalimanı dünya havacılığının yeni merkezi olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın transfer programının da kesinleşti. Peki Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak? Yapılan planlamalara göre 25 Ekim 2018 öncesindeki süreçte İstanbul Yeni Havalimanına (LTFM), deneme uçuşları dışında hiçbir uçuş düzenlenmeyecek. Atatürk Havalimanı'nda yolcu taşımacılığına yönelik seferler 31 Ekim 2018'den sonra sona erecek. İlerleme oranı yüzde 88,5 olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI NE ZAMAN KAPANACAK?

İstanbul Havalimanı ne zaman kapanacak sorusu İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına yakın bir süre kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Atatürk Havalimanı'ndaki son yolcu taşımacılığına yönelik uçuş 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

YENİ HAVALİMANINDA 25 EKİM ÖNCESİ UÇUŞ DÜZENLENMEYECEK

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılması için çalışmalar devam ederken İstanbul Yeni Havalimanı'na transfer programı da kesinleşti. Buna göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanına (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek.

ATATÜRK HAVALİMANINDA SON UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Şu an yüzde 88,5 ilerleme sağlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.

45 SAATLİK TAŞINMA

Taşınma süreci 30 Ekim 2018 saat 03:00 da başlayacak.31 Ekim 2018 saat 00:00'da bitecek. Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı sadece base taşıyıcıların seferlerine açık olacak.Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek olup bu kapasite değeri de belirtildi. İGA ve AHL birlikte saatlik 35 iniş, - saatlik 35 kalkış, - AHL ve toplam kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

31 EKİM'DE KAPATILIYOR

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerde kullanılacak.

31 EKİM-14 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SAATLİK KAPASİTE 70 OLACAK

Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) için IATA Kodu Kullanımı; 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanına (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleşecek.

KOD DEĞİŞİM SAATİ

Operasyon kapsamında 31 Ekim 2018 saat 03:00 anı, IATA havalimanı kodlarının değişim ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 28-29- 30 Ekim 2018 tarihleri süresince Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek.

31 Ekim 2018 saat 03:00 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

Kaynak: AjansHaber