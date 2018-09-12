Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığına yönelik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan başkanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç getirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yeniden Mehmet Güllüoğlu atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol Gözde Begüm Akyol Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya atandı.

ÖZEL YARIŞMA SINAVLARI

Kamu kurumlarına yapılacak açıktan atama işlemleri ve bazı kamu kurumları tarafından açılacak özel yarışma sınavlarına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, tüm kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığından izin alınacak.

Genelgede, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında 657 sayılı kanunun ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alınacağı da belirtildi.

Yayımlanan bu genelgeyle 2006/9 ve 2014/2 sayılı Başbakanlık genelgeleri yürürlükten kaldırıldı.

''KAMU BİNALARI STANDART REHBERİ''

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binaları Standartları Rehberi" Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, "Kamu Binaları Standartları Rehberi"nin yayımlanmasına dair esaslar belirtildi.

Genelgede, kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, bu binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan rehberin Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı kaydedildi.

Ayrıca genelgede, söz konusu rehberin kapsam dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca tasarım ve yapım çalışmalarında dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

KOMİSYONLAR VASITASI İLE

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere, satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacak.

Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Kaynak: Ajanslar