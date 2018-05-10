Zenfone 5 ne zaman çıkacak? Özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların ilgisini çekti!

Zenfone 5 ne zaman çıkacak sorusu internette sıkça aranmaya başladı. Özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Dünyanın teknoloji devi Asus firması yepyeni bir cihazla teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı. Bu yeni ürün tanıtılır tanıtılmaz merak konusu oldu. Asus Zenfone 5 ne zaman çıkacak sorusu internette aranmaya başlandı. Asus firması bu cihazı MWC 2018'de tanıtmıştı. Görünümü ile dikkatleri üzerine çeken Zenfone 5, İphone X'e benzeyen tasarımıyla büyük bir gürültü kopardı. Zenfone 5 özellikleri ile teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu olan Zenfone 5 fiyatı ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor.

ZENFONE 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Asus'un Zenfone 5'i MWC 2018'de Apple'a sataşarak tanıtmıştı. O günden bu yana Zenfone 5 ne zaman çıkacak sorusu sıkça sorulmuştu. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Zenfone 5, şık tasarımı ve üstün yapay zeka özellikleri ile Türkiye'de satışa sunuldu.

YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR



Tayvanlı teknoloji devi Asus, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tanıtmış olduğu yeni orta seviye akıllı telefonu Zenfone 5’i nihayet Türkiye’de satışa sundu. Son derece ince çerçeveli tasarımı, iPhone X’dan daha küçük çentiği ve yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken Zenfone 5, orta seviye akıllı telefon almayı düşünenler için oldukça iyi bir seçenek olabilir.

KAMERASIYLA ÖN PLANDA



12 megapiksel çözünürlüğünde ana, 8 megapiksel çözünürlüğünde de ikincil olmak üzere çift arka kameraya sahip olan Zenfone 5, güçlü kamera donanımını yapay zeka ile birleştirerek mükemmel sonuçlar elde etmeyi vadediyor. Pro mod ve tripod modu ile kullanıcılara en profesyonel ayarlar yapabilme imkanı tanıyan cihaz, ayrıca 60’ın üzerinde hazır çekim modu ile pratik çekimlerde de en iyi sonuçları elde ediyor.

ŞARJ ORANINI YAPAY ZEKA AYARLIYOR

ZenFone 5, yapay zeka teknolojisi ile şarj oranını dinamik olarak ayarlıyor ve pil ömrünü maksimum düzeye çıkarıyor. Yapay zeka özelliği, şarj etme sürecini ve hızını kullanıcının alışkanlıklarına göre adapte ediyor ve bu sayede daha uzun pil ömrü sağlıyor. ZenFone 5, yapay zekateknolojisi ile kullanıcıların şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip bir şarj planı daönerebiliyor.

ZENFONE 5 FİYATI



AI Display, AI Ringtone, AI Boost, AI Charging, AI Camera, AI Galery ve AI Photo Learning ile seviyesinin çok üzerinde yapay zeka özellikleri sunan Asus Zenfone 5, bu özellikleri en iyi şekilde sunmak için Qualcomm’un yapay zeka motorunu kullanıyor. Şık tasarımı ve güçlü donanımı ile her kesimden tüketicinin beğenisini kazanan cihazın Türkiye fiyatı ise 1999 TL olarak açıklandı.

ZENFONE 5 ÖZELLİKLERİ



İşlemci: Snapdragon 636

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+

Arka Kamera: 12MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 8MP 120 derece görüş açılı ikinci kamera

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3300mAh

Kaynak: AjansHaber